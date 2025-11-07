Stargast auf Deutschlandtour Welche Top-Sängerin im Sommer 2026 Halles Peißnitzbühne rocken wird

Sie zählt zu den stärksten Stimmen der britischen Popmusik, spielte in den vergangenen Jahren vor rund fünf Millionen Menschen. Kürzlich hat sie ihr sechstes Album veröffentlicht. Auf ihrer angekündigten Deutschland-Tournee im kommenden Jahr können sie nun auch die Fans in Halle bejubeln. Für wen die Konzertagentur Mawi druckfrisch die Terminbestätigung für ein Sommer-Open-Air auf der Peißnitz bekannt gibt.