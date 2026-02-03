Im Prozess um den Vorwurf der Vergewaltigung vor dem Landgericht zweifelt der Verteidiger an der Glaubwürdigkeit des Opfers, die Stadt prüft jetzt die Unterlagen zum Südstadt-Center, ein HFC-Profi wird von seinem alten Bayern-Kumpel auch in Halle beobachtet: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 3. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 3. Februar 2026: Vergewaltigung: Opfer im Kreuzfeuer +++ Stadt prüft Südtadt-Center +++ HFC-Spieler im Fokus seines Bayern-Kumpels

7.05 Uhr – HFC-Bus: Polizei sucht zwei Vermummte

Nach dem Brandanschlag auf den Bus des Halleschen FC sucht die Polizei gezielt nach zwei potenziellen Tätern. Zudem steht fest, wie groß der materielle Schaden ist.

Nach Brandanschlag auf HFC-Bus: Polizei sucht nach zwei Vermummten

Der Mannschaftsbus des Halleschen FC brannte komplett aus. (Foto: IMAGO/5VISION.NEWS)

Zum 60. Geburtstag des Halleschen FC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze – und auf das, was den Klub bis heute zusammenhält.

6.44 Uhr – Wilder Wald und Büsche sollen gerodet werden

Im Saalekreis sollen großflächig wilder Wald und Büsche gerodet werden. Die Behörden sprechen von Umweltschutz. Warum ein Wissenschaftler die Maßnahme für sinnvoll hält.

Anwohner im Saalekreis sind entsetzt: Paradoxe Umweltschutzmaßnahme: Hunderte Bäume sollen gefällt werden

Das Naturschutzgebiet bei Friedrichsschwerz mit einer typischen Porphyrkuppe (Foto: Jonas Nayda)

6.24 Uhr – Auch beim HFC noch Kontakt zu altem Bayern-Kumpel

Lennard Becker kam erst im September zum HFC, konnte keine Soforthilfe sein. Jetzt will sich der 20-Jährige beim Regionalligisten behaupten. Welchem Idol er dabei nacheifert.

Darum schaut ein Star des FC Bayern auf die Entwicklung von HFC-Talent Becker

Lennard Becker (r.) will sich in der Rückrunde bei HFC behaupten. (Foto: Imago/Köhn)

6.11 Uhr – Prozess um Vergewaltigung: Wie glaubwürdig ist das Opfer?

Im Prozess um einen Vergewaltigungsvorwurf vor dem Landgericht Halle versucht der Verteidiger, das Opfer unglaubwürdig zu machen. Kann es sein, dass die Tat in Halle gar nicht so passiert ist, wie von der Frau geschildert?

Gehört Pole einem Rockerklub an? - 48-Jähriger in Halle wegen Vergewaltigung angeklagt

Ein Pole (M.) muss sich vor dem Landgericht wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten. Seit Mai sitzt er in Untersuchungshaft. (Foto: Undine Freyberg)

5.51 Uhr – So geht es weiter im Südstadt-Center

Dem Südstadt-Center in Halle droht weiter die Nutzungsuntersagung und damit die Schließung. Die Stadtverwaltung prüft jetzt Unterlagen zur Brandschutztechnik.

Südstadt-Center in Halle: Stadt prüft Unterlagen zur Sicherheit

Das Südstadt-Center ist ein großes Einkaufszentrum in Halle. (Foto: Marvin Matzulla)

