Im Prozess um den Vorwurf der Vergewaltigung vor dem Landgericht zweifelt der Verteidiger an der Glaubwürdigkeit des Opfers, die Stadt prüft jetzt die Unterlagen zum Südstadt-Center, ein HFC-Profi wird von seinem alten Bayern-Kumpel auch in Halle beobachtet
7.05 Uhr – HFC-Bus: Polizei sucht zwei Vermummte
Nach dem Brandanschlag auf den Bus des Halleschen FC sucht die Polizei gezielt nach zwei potenziellen Tätern. Zudem steht fest, wie groß der materielle Schaden ist.
Nach Brandanschlag auf HFC-Bus: Polizei sucht nach zwei Vermummten
Zum 60. Geburtstag des Halleschen FC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze – und auf das, was den Klub bis heute zusammenhält.
6.44 Uhr – Wilder Wald und Büsche sollen gerodet werden
Im Saalekreis sollen großflächig wilder Wald und Büsche gerodet werden. Die Behörden sprechen von Umweltschutz. Warum ein Wissenschaftler die Maßnahme für sinnvoll hält.
Anwohner im Saalekreis sind entsetzt: Paradoxe Umweltschutzmaßnahme: Hunderte Bäume sollen gefällt werden
6.24 Uhr – Auch beim HFC noch Kontakt zu altem Bayern-Kumpel
Lennard Becker kam erst im September zum HFC, konnte keine Soforthilfe sein. Jetzt will sich der 20-Jährige beim Regionalligisten behaupten. Welchem Idol er dabei nacheifert.
Darum schaut ein Star des FC Bayern auf die Entwicklung von HFC-Talent Becker
6.11 Uhr – Prozess um Vergewaltigung: Wie glaubwürdig ist das Opfer?
Im Prozess um einen Vergewaltigungsvorwurf vor dem Landgericht Halle versucht der Verteidiger, das Opfer unglaubwürdig zu machen. Kann es sein, dass die Tat in Halle gar nicht so passiert ist, wie von der Frau geschildert?
Gehört Pole einem Rockerklub an? - 48-Jähriger in Halle wegen Vergewaltigung angeklagt
5.51 Uhr – So geht es weiter im Südstadt-Center
Dem Südstadt-Center in Halle droht weiter die Nutzungsuntersagung und damit die Schließung. Die Stadtverwaltung prüft jetzt Unterlagen zur Brandschutztechnik.
Südstadt-Center in Halle: Stadt prüft Unterlagen zur Sicherheit
