das war doch mal ein herausfordernder Start in die Woche, finden Sie nicht auch? Zumindest als Berufspendler musste man sich am Montag in Halle irgendwie selbst durchschlagen, wenn man ohne Bus oder Bahn zum Ziel kommen wollte. Hintergrund war der Streik im Nahverkehr.

Meine Kollegen Livia Müller, Dirk Skrzypczak und Frank Klemmer haben sich dennoch nach draußen gewagt und aufgeschrieben, wie der Streiktag in Halle abgelaufen ist. Nachlesen können Sie das hier.

Eine Nachricht aus Frankfurt (Main) hat am Montag in Halle ebenfalls für Unruhe gesorgt: Der Mannschaftsbus der HFC-U19 wurde offenbar mutwillig angezündet. Er brannte vollständig aus. Was das möglicherweise mit einem Vorfall aus dem Jahr 2011 zu tun hat, können Sie hier nachlesen.

Aber die neue Woche brachte auch gute Nachrichten. Anwohner im Neustädter WKIII können sich beispielsweise freuen, der in die Jahre gekommene Spielplatz am Penny-Markt soll bald neu gemacht werden.

Außerdem ist ein vermisster Jugendlicher wieder aufgetaucht, der schon seit dem 28. Januar gesucht worden war. Laut Polizei gab es wohl keinen Hinweis auf eine Straftat.

In der Hoffnung, dass die Woche positiv weiter geht, wünsche ich Ihnen einen schönen Dienstag!

Ihr Jonas Nayda