Ist die Schöpf-Kelle auf der Silberhöhe noch zu retten? - Fürchten Hallenser die Landtagswahl?

seit dem 1. Januar 2026 ist es geschlossen, fehlende Fördermittel brachten den Stillstand: das Familienzentrum Schöpf-Kelle auf der Silberhöhe. Ein wichtiger Anlaufpunkt in einem sozial schwachen Stadtteil, dessen Aus in Halle viel Bestürzung ausgelöst hat. Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) kündigt nun aber an, sich auf Landesebene für den Erhalt der sozialen Einrichtung stark zu machen. Vielleicht könnte die Schöpf-Kelle also doch noch gerettet werden. Mehr dazu schreibt mein Kollege Jonas Nayda.

Er informiert zudem über einen bevorstehenden Gerichtsprozess: So muss sich in Halle bald der ehemalige Leiter des städtischen Kita-Eigenbetriebes vor Gericht verantworten - unter anderem wegen des Verdachts der Untreue. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm insgesamt 13 Straftaten vor.

Von der Justiz zur Politik: Bekanntlich wird im September in Sachsen-Anhalt eine neue Landesregierung gewählt. Das bundesweite mediale Interesse an dieser Wahl ist schon jetzt enorm. Stellt sich doch die Frage, wie stark die AfD bei dieser Wahl abschneiden wird - und wie stark oder schwach die restlichen Parteien. Doch wie schauen die Hallenser auf die Wahl? Eine Umfrage zeigt, dass es unter den Stadtbewohnern sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst