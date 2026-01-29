na, sind Sie schon gespannt? Auch wenn Sie vielleicht - wie ich - nicht zu den superaktiven Sportlern in dieser Stadt zählen, dürfen Sie sich auf eine ganz besondere Neueröffnung mit vielen bunten Aktionen freuen. Im März öffnet das Unternehmen Intersport im Kaufhof ein neues Geschäft. Nicht irgendeins, sondern einen Superstore. Was das Besondere ist an diesem Verkaufsformat, von Intersport neu entwickelt, habe ich auf der Jahrespressekonferenz des Unternehmens erfahren. Und auch, dass sich der Sportriese auf den neuen Standort in Halles Innenstadt sehr freut. Hier können Sie nachlesen, womit das Unternehmen in der Saalestadt antritt und wen es besonders ansprechen will.

Eine Neueröffnung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine mögliche Schließung - Handel in Halle ist ein unerschöpfliches Thema. An einer Stelle aber spitzt sich die Lage gerade dramatisch zu. Schon bald könnte das Südstadt-Center - schon länger sind die Zustände dort in der öffentlichen Kritik - ganz geschlossen werden. Dabei heißt „schon bald“ im schlimmsten Falle bereits Anfang Februar. Warum die Stadt jetzt mit der Schließung des Südstadt-Centers droht und was die Händler sagen, erfahren Sie im Beitrag von Jonas Nayda und Marvin Matzulla.

Apropos „im schlimmsten Falle“: Vermutlich haben auch Sie das minutenlange nächtliche Heulen der Sirenen vor reichlich zwei Wochen mitbekommen. Auf der Spurensuche nach dem Fehlalarm, der sich bekanntlich als Cyberangriff herausstellte, gibt es jetzt neue - und erschreckende - Erkenntnisse. Eine US-Bundesbehörde, so hat unser Polizeireporter Marvin Matzulla recherchiert, habe bereits sechs Wochen vor dem Sirenenalarm vor einer gravierender Sicherheitslücke im Sirenensystem gewarnt. Trotzdem heulten die Sirenen. Lesen Sie hier, wie das passieren konnte und wie es möglich war, die Sirenen auszulösen.

Auch wenn ich Ihnen nicht nur gute Nachrichten überbringen kann, wünsche ich Ihnen heute einen angenehmen Donnerstag. Erfreuen Sie sich an schönen Dingen. Man glaubt es kaum in dieser Zeit, aber ja, es gibt sie - die schönen Dinge. Und sei es nur, dass Stadt und Landschaft immer noch verschneit sind. Und dass die Tage merklich wieder länger werden.

Ihre Katja Pausch