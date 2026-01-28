Kaufland in Halle-Südstadt Lage spitzt sich dramatisch zu: Stadt Halle droht mit Schließung des Südstadt-Centers
Das Südstadt-Center in Halle steht vor dem Aus. Brandschutzmängel, Heizung aus, Händler ziehen ab. Jetzt droht die Stadt mit der schnellen Schließung des Centers.
Aktualisiert: 28.01.2026, 21:50
Halle (Saale)/MZ - Seit Wochen sorgt das Südstadt-Center in Halle für Schlagzeilen. Müll, Schmutz und wiederholte Feuerwehreinsätze prägen den Alltag im Einkaufszentrum. Nun erreichten die Probleme eine neue Dimension. Die Stadtverwaltung droht mit der Schließung wegen Gefahr für Leib und Leben.