Wer ist eigentlich Sven Schulze? Und wer wird Sachsen-Anhalt künftig regieren? Eine Umfrage in Halles Innenstadt rund um die Wahl des neuen Ministerpräsidenten zeigt, dass viele Hallenser diese Frage schon jetzt umtreibt. Manche mit Angst, andere durchaus hoffnungsvoll.

Von Angst bis Resignation: So unterschiedlich blicken Hallenser auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Sven Schulze geht als neuer Ministerpräsident und Spitzenkandidat der CDU in die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Doch längst nicht jeder Hallenser kennt ihn.

Halle (Saale)/MZ. - Kennen Sie Sven Schulze? Es dauert etwas, bis man jemand in Halles Innenstadt findet, der weiß, das es sich um den Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl im September handelt - und jetzt auch um den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt. Genau genommen ist es erst der fünfte von der MZ angesprochene Passant, der auf die Frage antwortet: „Ja, selbstverständlich.“