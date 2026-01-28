Fast alle rechneten mit einer knappen Wahl, am Ende holte Sven Schulze mehr Stimmen als gedacht: Wie Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident den Tag der Entscheidung erlebte.

Mit Erleichterung ins Ministerpräsidenten-Amt: So lief die Wahl von Sven Schulze

Im ersten Anlauf gewählt: Ministerpräsident Sven Schulze (Mitte) wird von Amtsvorgänger Reiner Haseloff umarmt. Glückwünsche kommen auch von Gunnar Schellenberger (alle drei CDU) und Lydia Hüskens.

Magdeburg/MZ - So hat man diese beiden noch nicht zusammen gesehen. Gerade ist Sven Schulze im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt worden, jetzt liegt er sich mit seinem Amtsvorgänger und CDU-Parteifreund Reiner Haseloff in den Armen. Beiden ist die Erleichterung anzusehen, wie sie so vor der Regierungsbank stehen. Haseloff legt beide Arme um Schulze, es ist eine Umarmung wie am Bahnhof zum Abschied.