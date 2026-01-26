Haseloff übergibt das Ruder – und setzt auf Geschlossenheit der Koalition. Welche Botschaft hinter seinem Appell steckt und mit welchem Geschenk Haseloff verabschiedet wird.

Nötig sei ein klares Signal für Politik aus der Mitte, sagte Reiner Haseloff (CDU) beim Neujahrsempfang der CDU in Magdeburg.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts scheidender Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) hat einen Appell an die Landtagsfraktionen von CDU, SPD und FDP gerichtet, seinen Nachfolger Sven Schulze (CDU) am Mittwoch im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten zu wählen. Nötig sei ein klares Signal für Politik aus der Mitte, sagte Haseloff beim Neujahrsempfang der CDU in Magdeburg. Es gehe darum, dass man ein demokratischer, liberaler und sozialer Staat bleibe, so der 71-Jährige.

Haseloff tritt am Dienstag zurück, er will dem bisherigen Wirtschaftsminister Schulze ermöglichen, als Ministerpräsident und nicht nur als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 6. September zu gehen. Am Mittwoch soll Schulze im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Schulze dankte Haseloff. „Du hast das fast 15 Jahre als Ministerpräsident mit ruhiger Hand, mit christlichem Kompass und mit wirklich unermüdlichem Einsatz für dieses Land gemacht“, sagte Schulze. Gemeinsam überreichten Schulze und CDU-Generalsekretär Mario Karschunke ein T-Shirt und eine CD von AC/DC an den Rockmusikliebhaber Haseloff.