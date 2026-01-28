Niemand hat so lange Sachsen-Anhalt regiert wie Reiner Haseloff. Am Dienstag hat der Wittenberger seinen letzten Arbeitstag als Ministerpräsident absolviert. Über einen Abgang mit Küchenkabinett, „Hasi-Talern“ – und einigen Tränen.

Abgang ohne Gedöns: Reiner Haseloff verlässt in Begleitung seiner Ehefrau Gabriele die Staatskanzlei Am 27. Januar trat er als Ministerpräsident zurück, um rechtzeitig vor der Landtagswahl im Herbst den Weg für Sven Schulze freizumachen.

Magdeburg/MZ. - Dieser Moment ist ganz klein. Und still, ohne Applaus, Fanfaren oder Gedöns. Und insofern passt es irgendwie ganz gut zu diesem kleinen Bundesland und diesem unprätentiösen Mann, was da am Dienstag exakt um 10.47 Uhr passiert. Reiner Erich Haseloff (CDU), seit mehr als 14 Jahren Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, so lange wie keiner vor ihm und so lange Regierungschef wie derzeit kein anderer in Deutschland, verlässt zum letzten Mal sein Büro. Nimmt Ehefrau Gabriele an die Hand, geht die breite, prächtige Treppe in der Staatskanzlei hinab und raus aus der Regierungszentrale – fast niemand bekommt es mit.