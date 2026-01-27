OneRepublic aus den USA kommen im Sommer mit Jessie J auf die Peißnitzinsel in Halle.

Ryan Tedder im Konzert und bald auch in Halle

Halle/MZ - Sie spielen in Rom, in Dublin und im Londoner Hyde-Park, gastieren in Shanghai, Sydney und Madrid. Mit ihrer Band OneRepublic sind Sänger Ryan Tedder und Gitarrist Zach Filkins ab Anfang Februar rund um die Welt unterwegs. 33 Konzerte hatten die Superstars aus dem US-Bundesstaat Colorado ursprünglich geplant, geworden sind es nun 34: Am 19. Juli wird das Sextett, das mit Hits wie „Apologize“ und „Counting Stars“ Millionen begeistert, ein Zusatzkonzert auf der Freilichtbühne auf der halleschen Peißnitzinsel geben.