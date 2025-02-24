Die frostigen Temperaturen in Sachsen-Anhalt halten an. Durch gefrierenden Regen kommt es in einigen Regionen zu glatten Straßen. Weiterer Schnee ist bereits in Anmarsch.

Autofahrer und Fußgänger in Sachsen-Anhalt müssen sich in dieser Woche auf glatte Straßen einstellen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet überquert derzeit laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Sachsen-Anhalt. Dabei bringt es sehr feuchte, aber auch mildere Luft mit.

Die Nacht zu Donnerstag, dem 29. Januar, bleibt bei Schneefall oder Schneeregen bedeckt. Die Tiefstwerte bewegen sich den Angaben zufolge zwischen –5 und –1 Grad, im Harz um –7 Grad.

Gefahr von Straßenglätte in Sachsen-Anhalt am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 29. Januar, wird es nebelig und vor allem im Südwesten ist zeitweise mit leichtem Schneefall zu rechnen. Außerdem ist streckenweise Glätte zu erwarten. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen –2 und 0 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 30. Januar, gibt es viele Wolken und vorübergehend Schneefall und gefrierenden Sprühregen. Mitunter kann es laut DWD neblig-trüb werden. Die Temperaturen liegen zwischen –5 und –2 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Kalter Start ins eisige Wochenende

Am Freitag, dem 30. Januar, wird es stark bewölkt mit wenig Niederschlag. Lokal kann es gefrierenden Sprühregen geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen –2 und 1 Grad. Im Harz ist mit starken Böen aus Südost zu rechnen.

In der Nacht zu Samstag, dem 31. Januar, wird es stark bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen –7 und –3 Grad.

Am Samstag, dem 31. Januar, startet der Tag mit vielen Wolken, trotzdem bleibt es meist trocken. Bei Temperaturen von maximal –1 Grad weht ein schwacher Ostwind.

In der Nacht zu Sonntag, dem 1. Februar, bleibt es bewölkt. Die Temperaturen sinken auf bis zu –7 Grad ab.