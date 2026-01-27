Am Mittwoch soll Sachsen-Anhalts Landtag Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten wählen. Reiner Haseloff tritt nach fast 15 Jahren als Regierungschef ab. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Tag der Entscheidung wissen müssen.

Wahl im Landtag von Sachsen-Anhalt: Löst Schulze Haseloff als Ministerpräsident ab?

Sven Schulze (CDU) will am Mittwoch zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt werden.

Magdeburg/MZ - Unter großem Interesse nationaler und internationaler Medien kommt am Mittwoch der Landtag zusammen, um einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen. 124 Medienvertreter haben sich laut Parlamentsverwaltung für die 9.30 Uhr beginnende Sitzung akkreditiert. Die Regierungsparteien CDU, SPD und FDP wollen Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze zum neuen Regierungschef wählen.