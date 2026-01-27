weather schneegriesel
Halle (Saale), Deutschland
Gastspiel in Magdeburg Zur Sache, Frau B.!

Freischaffend, humorvoll und unermüdlich: Die Mezzosopranistin und Schauspielerin Alexandra Broneske gastiert mit den Berliner Vocaphonikern in Magdeburg.

Von Mathias Schulze 27.01.2026, 17:37
Sängerin Alexandra Broneske: Unterwegs mit den Berliner Vocaphonikern in Magdeburg
Sängerin Alexandra Broneske: Unterwegs mit den Berliner Vocaphonikern in Magdeburg (Foto: Renè Löffler)

Magdeburg/MZ - „Die Entscheidung, freischaffend zu sein, muss man wirklich wollen. Sonst kann die Belastung zu hoch sein.“ Spricht die Mezzosopranistin, Stimmbildnerin, Schauspielerin und Mutter Alexandra Broneske, Jahrgang 1982 und geboren in Bernburg, die seit September letzten Jahres auch als Dozentin für Chanson an der „Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf“ in Potsdam lehrt, über ihr Leben, purzeln die verschiedensten Rollen wild ineinander.