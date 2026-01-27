Freischaffend, humorvoll und unermüdlich: Die Mezzosopranistin und Schauspielerin Alexandra Broneske gastiert mit den Berliner Vocaphonikern in Magdeburg.

Magdeburg/MZ - „Die Entscheidung, freischaffend zu sein, muss man wirklich wollen. Sonst kann die Belastung zu hoch sein.“ Spricht die Mezzosopranistin, Stimmbildnerin, Schauspielerin und Mutter Alexandra Broneske, Jahrgang 1982 und geboren in Bernburg, die seit September letzten Jahres auch als Dozentin für Chanson an der „Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf“ in Potsdam lehrt, über ihr Leben, purzeln die verschiedensten Rollen wild ineinander.