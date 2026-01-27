„Schlimm für die Strafverfolgung“: Gewerkschaft der Polizei beklagt, dass bei Magdeburger Randale kein Verdächtiger in Gewahrsam genommen wurde. Wie Innenministerin Zieschang reagiert.

Prügelnde FCM-Fans empören Politik und Gewerkschafter - aber warum gab es keine Festnahmen?

Vor dem massiven Gewaltausbruch hatten Dresdner Fans versucht, aus ihrem Block zu gelangen.

Magdeburg/MZ - Nach den brutalen Angriffen auf Polizisten beim jüngsten Heimspiel des 1. FC Magdeburg werden die Rufe nach einer Aufarbeitung des Einsatzes lauter. Auf MZ-Anfrage räumte die Polizeiinspektion Magdeburg am Dienstag erstmals ein, dass trotz eines Großaufgebots von 600 Polizisten kein einziger Randalierer festgenommen wurde. Das gelte sowohl für den Tag der Fußballbegegnung als auch für den darauffolgenden Sonntag, sagte eine Sprecherin.