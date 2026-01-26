Mit Gehwegplatten und einem Gullydeckel haben FCM-Anhänger Polizisten attackiert. Gewerkschafter fordern harte Konsequenzen für die Clubs - wie der Fußballverband Sachsen-Anhalt reagiert.

Nach Krawallen beim Spiel FCM gegen Dynamo Dresden fordert Polizeigewerkschaft Geisterspiele für ein Jahr

Mit Pyrotechnik brachten sich Magdeburger Fans in Stimmung. In der Halbzeitpause flogen dann Steine.

Magdeburg/MZ - Die Angriffe auf Polizisten im Magdeburger Fußballstadion vom Wochenende sind schwerwiegender als bislang bekannt. Drei Attacken werden von der Polizei mittlerweile als versuchte Morde eingestuft. So soll eine Beamtin mit einem Gullydeckel beworfen worden sein. Gegen zwei Täter wird wegen des Verdachts auf schweren Landfriedensbruch ermittelt.