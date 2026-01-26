Nachdem zwei Leipzigerinnen heimlich in einer Sauna gefilmt wurden, erstatteten sie Anzeige gegen den Spanner. Doch die Justiz sah keine Rechtsgrundlage für eine Anklage. Ein folgender Vorstoß für eine Gesetzesnovelle bekommt nun Rückenwind aus Sachsen-Anhalt.

Halle/MZ - Sachsen-Anhalt unterstützt den Vorstoß, das heimliche Anfertigen von Nacktbildern gezielt unter Strafe zu stellen. „Wir wollen konsequente Regelungen. Hier geht es um die Persönlichkeitsrechte aller Menschen“, sagte Landesjustizministerin Franziska Weidinger (CDU) am Montagabend. Zuvor hatte der Fall von zwei Leipzigerinnen die Politik alarmiert. Sie hatten einen Spanner in einer Sauna erwischt - eine Anzeige bei der Polizei blieb wegen einer Gesetzeslücke aber ohne Folgen.