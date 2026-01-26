Der Mitteldeutsche Rundfunk hat eine zentrale Personalentscheidung getroffen. Boris Lochthofen kehrt zum MDR zurück und übernimmt die Leitung der neu geschaffenen Direktion Halle/Leipzig.

Halle/MZ. - Boris Lochthofen wird neuer Direktor der Programmdirektion Halle/Leipzig vom Mitteldeutschen Rundfunk. Das teilte der MDR in einem offiziellen Beitrag mit. Der Rundfunkrat des Medienhauses folgte demnach mit seiner Entscheidung dem Vorschlag von Intendant Ralf Ludwig und bestätigte den erfahrenen Medienmanager mit großer Mehrheit.