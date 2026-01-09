EIL
MDR plant Führungswechsel Boris Lochthofen soll neue MDR-Direktion Halle-Leipzig führen
Comeback beim MDR? Der Mitteldeutsche Rundfunk steht vor einer wichtigen Personalentscheidung: Boris Lochthofen soll die neue Direktion Halle-Leipzig übernehmen. Der Rundfunkrat will Ende Januar darüber entscheiden.
Aktualisiert: 11.01.2026, 12:49
Halle/MZ. - Beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) zeichnet sich eine zentrale Personalentscheidung ab: Boris Lochthofen soll die Leitung der neugeschaffenen Direktion Halle-Leipzig übernehmen. MDR-Intendant Ralf Ludwig will den 51-Jährigen dem MDR-Rundfunkrat in dessen Sitzung am 26. Januar für eine fünfjährige Amtszeit vorschlagen.