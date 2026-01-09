weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. MDR plant Führungswechsel: Boris Lochthofen soll neue MDR-Direktion Halle-Leipzig führen

EIL
+++Jetzt live:+++ Liverpool, Leeds, FCM: Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup hier im Livestream
+++Jetzt live:+++ Liverpool, Leeds, FCM: Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup hier im Livestream

MDR plant Führungswechsel Boris Lochthofen soll neue MDR-Direktion Halle-Leipzig führen

Comeback beim MDR? Der Mitteldeutsche Rundfunk steht vor einer wichtigen Personalentscheidung: Boris Lochthofen soll die neue Direktion Halle-Leipzig übernehmen. Der Rundfunkrat will Ende Januar darüber entscheiden.

Von Anne Holzki Aktualisiert: 11.01.2026, 12:49
Boris Lochthofen könnte als neuer Direktor vom Standort Halle-Leipzig beim MDR zurückkehren.
Boris Lochthofen könnte als neuer Direktor vom Standort Halle-Leipzig beim MDR zurückkehren. Foto: MDR/Hagen Wolf

Halle/MZ. - Beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) zeichnet sich eine zentrale Personalentscheidung ab: Boris Lochthofen soll die Leitung der neugeschaffenen Direktion Halle-Leipzig übernehmen. MDR-Intendant Ralf Ludwig will den 51-Jährigen dem MDR-Rundfunkrat in dessen Sitzung am 26. Januar für eine fünfjährige Amtszeit vorschlagen.