Boris Lochthofen soll neue MDR-Direktion Halle-Leipzig führen

Halle/MZ. - Beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) zeichnet sich eine zentrale Personalentscheidung ab: Boris Lochthofen soll die Leitung der neugeschaffenen Direktion Halle-Leipzig übernehmen. MDR-Intendant Ralf Ludwig will den 51-Jährigen dem MDR-Rundfunkrat in dessen Sitzung am 26. Januar für eine fünfjährige Amtszeit vorschlagen.