Die Naumburger Thomas Killer und Darren Pilkinton stellen ihr neues Musikprojekt vor. Vorab spricht Killer über seinen Weg in der DDR und die Zeit als Bausoldat in Prora.

„Wer was will, muss was tun!“

NAUMBURG/MZ. - „Das Gefühl, dass ich in der DDR nicht frei bin, hatte ich schon seit der Kindheit.“ Lässt der gebürtige Naumburger Thomas Killer, Jahrgang 1960, seine Erinnerungen Revue passieren, erzählt er von seinem katholischen Elternhaus, vom Faktum, dass seine Schwester nicht auf die Erweiterte Oberschule (EOS) durfte, von dem regelmäßigen Besuch der Westverwandtschaft und vom Onkel aus Kalifornien.