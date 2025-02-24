Die frostigen Temperaturen in Sachsen-Anhalt halten an. Durch Schneefall und Schneeregen kommt es zu glatten Straßen. Der DWD warnt.

Gefrorener Regen auf Pflastersteinen reflektiert das Licht der Straßenlaterne: Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich diese Woche auf glatte Straßen einstellen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet überquert laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Sachsen-Anhalt. Dabei bringt es sehr feuchte, aber auch mildere Luft mit.

Das führte dazu, dass es in der Nacht zu Montag gebietsweise geschneit hat – und bis in den Vormittag hinein auch weiter schneit.

DWD warnt vor markanter Glättegefahr (Stufe 2 von 4) - folgende Landkreise sind betroffen:

Die Warnungen gelten aktuell in der Zeit von Montag 17 Uhr bis Dienstag 8.00 Uhr.

Saalekreis

Burgenlandkreis

Kreis Börde

Salzlandkreis

Kreis Stendal

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Mansfeld-Südharz

Stadt Magdeburg

Kreis Harz - berg- und Tiefland

Wochenstart in Sachsen-Anhalt: Warnung vor glatten Straßen

Am Montag, dem 26. Januar, kommt es laut DWD zu zeit- und gebietsweisem Schneefall. Auf den Straßen ist mit Glätte zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und +2 Grad Celsius, im Harz um die -2 Grad Celsius.

In der Nacht zu Dienstag, dem 27. Januar, ist es stark bewölkt. Zeitweise kann es schneien und neblig werden. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und 0 Grad. Im Hochharz sind Angaben zufolge bis zu -7 Grad möglich. Es wird vor Glätte gewarnt.

Schneefall und Glättegefahr in der Nacht

Am Dienstag, dem 27. Januar, ist es zumeist dicht bewölkt und trocken. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke auf. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 0 und 2 Grad, im Harz um die -1 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 28. Januar, bleibt es stark bewölkt. In den Nachtstunden kann es Schneefall oder Schneeregen geben. Es besteht die Gefahr von gefrierendem Regen und somit Glättegefahr auf den Straßen.

Die Temperaturen liegen zwischen -4 und 0 Grad, im Harz sind bis zu -6 Grad möglich.

Minustemperaturen und gefrierender Regen in der Wochenmitte

Teils trüb mit örtlichem Schneefall oder Schneeregen startet der Mittwoch, 28. Januar. Durch gefrierendem Regen kann es auf den Straßen glatt werden. Die Temperaturen liegen laut DWD um die 0 Grad Celsius.

Die Nacht zu Donnerstag, dem 29. Januar, bleibt bei Schneefall oder Schneeregen bedeckt. Die Tiefswerte bewegen sich den Angaben zufolge zwischen -4 und -1 Grad.

Gefahr von Straßenglätte in Sachsen-Anhalt auch am Donnerstag

Auch am Donnerstag, dem 29. Januar, kann es zeitweise Schneefall oder -regen und somit die Gefahr von Straßenglätte geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen -2 und +1 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 30. Januar, gibt es viele Wolken. Mitunter kann es laut DWD neblig-trüb werden. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und -1 Grad.