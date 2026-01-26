Wieso konnte der spätere Magdeburg-Attentäter Taleb A. so lange als Psychiater im Maßregelvollzug arbeiten, obwohl sogar Kollegen protestierten? Bei der Aufarbeitung kommen immer neue Beschwerden ans Licht.

Der Maßregelvollzug in Bernburg: Hier behandelte Taleb A. suchtkranke Straftäter, dann verübte er den Anschlag in Magdeburg.

Magdeburg/MZ - Im Untersuchungsausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt sind erneut große Zweifel an der ärztlichen Eignung des späteren Weihnachtsmarkt-Attentäters Taleb A. aufgekommen. Eine frühere Assistenzärztin im Maßregelvollzug in Bernburg (Salzlandkreis) schilderte am Montag vor Abgeordneten, dass der saudische Mediziner aus ihrer Sicht erhebliche Defizite bei der Behandlung suchtkranker Patienten gehabt habe. „Ich habe das Gefühl, dass man ihm mit sehr viel Nachsicht begegnet ist“, so die Medizinerin.