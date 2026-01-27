Parasiten auf dem Vormarsch Mehr Läuse in den Kitas und Schulen Sachsen-Anhalts
Unangenehm und lästig: In Sachsen-Anhalt wandern wieder mehr Läuse von Kopf zu Kopf. Woran das liegt, wie gefährlich die Tiere sind und wie man sie los wird.
Aktualisiert: 27.01.2026, 14:52
Halle/MZ. - In Sachsen-Anhalt sind Kopfläuse auf dem Vormarsch. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Krankenkasse Barmer hervor. Demnach sind die Verschreibungen von Arzneimitteln gegen Läusebefall in vergangenen Jahren gestiegen.