Während des vergangenen Wochenendes ist in eine Kita in Oschersleben eingebrochen worden. Die Diebe klauten einen Rasenmäher und einen Schneeschieber.

Oschersleben. – In eine Kita in der Breitscheidstraße in Oschersleben ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden, so die Polizei.

Die unbekannten Täter hätten beim Einbruch den Holzzaun und ein Zelt im Garten beschädigt. Es seien ein Rasenmäher und ein Schneeschieber gestohlen worden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 oder über das elektronische Polizeirevier zu melden.