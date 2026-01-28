weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Nachfolger von Haseloff: Migration, ländlicher Raum, schlanke Verwaltung: Was Schulze als Ministerpräsident vorhat

Nachfolger von Haseloff Migration, ländlicher Raum, schlanke Verwaltung: Was Schulze als Ministerpräsident vorhat

Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze hat eine Reihe von Vorhaben auf dem Zettel: Er will die Verwaltung schlanker machen, will Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten - und er hat Pläne für den ländlichen Raum.

Von Jan Schumann 28.01.2026, 16:27
Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) am Mittwoch im Landtag.
Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) am Mittwoch im Landtag. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze will als Regierungschef eine Reihe von Veränderungen anstoßen – das hat er bereits im Vorfeld seiner Wahl zum Regierungschef erklärt. „Wir haben noch einiges, das wir gemeinsam erreichen wollen“, kündigte der CDU-Politiker am Mittwoch unmittelbar nach seiner Wahl zusammen mit den stellvertretenden Regierungschefs Armin Willingmann (SPD) und Lydia Hüskens (FDP) an.