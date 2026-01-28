„Formell rechtswidrig“ Warum das Verbot von Uniformen im Stadtrat Aken geändert werden muss
Welche Folgen ein Formfehler hat, den die Kommunalaufsicht bemerkt hat, und wie der Bürgermeister auf den Offenen Brief der Wehr reagieren will.
28.01.2026, 17:00
Aken/MZ. - Die vom Stadtrat Aken am 9. Oktober beschlossene Ergänzung der Geschäftsordnung in Paragraf 18, „die Teilnahme von Zuhörern in Uniformen, Einsatzkleidung oder vergleichbaren auf Wirkung bedachten Erscheinungsbildern“ zu verbieten, muss nach Intervention der Kommunalaufsicht entfernt werden.