Die Stadt Halle und Oberbürgermeister Alexander Vogt haben eine Liste mit 40 Ideen veröffentlicht, was sie mit dem Sondervermögen vom Bund anfangen wollen, eine Frau hat jetzt vor dem Landgericht die von ihrem Ex-Freund abgestrittenen Vergewaltigungen geschildert, der HFC muss nach der Spielabsage bei Hertha Zehlendorf umplanen: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 28. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Das ist heute neu am Mittwoch in Halle:

9.07 Uhr – Live im Ticker: Heute tagt der Stadtrat

Heute tagt der Stadtrat in Halle: Bei der Sitzung, die um 14 Uhr im Festsaal des Stadthauses beginnt, stehen eine Vielzahl aktueller Themen aus der Stadtpolitik und Anträge der Fraktionen auf der Tagesordnung. Unsere Kollegen Jonas Nayda und Isabell Sparfeld halten Sie während der Sitzung hier ab 14 Uhr im Liveticker über die aktuellsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Im Festsaal des Stadthauses in Halle tagt heute wieder der Stadtrat. (Archivfoto: Silvio Kison)

Lesen Sie heute von Luisa König: Zwangspause im Ratshof

8.36 Uhr – Was Talent Langhammer beim HFC stoppt

Felix Langhammer soll beim HFC die Antwort sein, wie es möglich ist, Niklas Landgraf ins Mittelfeld zu versetzen. Warum er in der Vorbereitung aber Trainingsverbot hat.

Darum wird Felix Langhammer beim HFC aktuell ausgebremst

Felix Langhammer spielte schon seit November mit Bandage. (Foto: Imago/Köhn)

Zum 60. Geburtstag des Halleschen FC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze – und auf das, was den Klub bis heute zusammenhält.

8.12 Uhr – Ein Jäger mit vielen Wurzeln rund um Halle

In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 28. Januar geht es um die Exemplare einer früher vor den Toren Halles sehr verbreiteten Art.

365 Tage, 365 Tiere: Ein Jäger, der sich auch in Halle seine Beute im Wasser sucht

Früher in großer Zahl vor den Toren der Stadt zu Hause war dieser Mitbewohner. (Foto: Steffen Schellhorn)

7.48 Uhr – Wer verkauft gerade sein Gold?

Aufgrund des stark gestiegenen Preises verkaufen viele Sachsen-Anhalter geerbten Schmuck, berichten Sparkassen und Händler. Die Saalesparkasse kann dagegen „keinen klaren Trend zu verstärkten Goldverkäufen feststellen“. Was Privatpersonen beachten sollten.

Mehr Privatpersonen verkaufen oftmals geerbte Ringe und Ketten aus Gold. Beim Händler werden diese gewogen. (Foto: AFP)

7.21 Uhr – Wasserstoffkernnetz führt durch Region

Im Saalekreis soll bald eine Verbindung zum Transport von Wasserstoff gebaut werden. Sie soll neben einer bereits bestehenden Erdgasversorgung entstehen. Auch Bürger werden beteiligt.

Neue Wasserstoffleitung führt durch den Saalekreis

Bei Raguhn (Anhalt-Bitterfeld) hat das Unternehmen an einer bereits auf Wasserstoff umgestellten Leitung im Frühjahr 2025 eine Absperrstation errichtet. Diese werden auch an der geplanten „Hybor“-Leitung alle zehn bis 18 Kilometer entstehen. (Foto: Robert Martin)

6.53 Uhr – Jens Milbradt: Vom Turner zum Trainer

Jens Milbradt ist Coach der deutschen Männerriege. In der DDR war er selbst Athlet. Wie er die Wendejahre erlebt hat und den Turnstandort Halle einschätzt.

So hat es der Hallenser Jens Milbradt zum Bundestrainer der Turner geschafft

Unter Bundestrainer Jens Milbradt (l.) ist Nils Dunkel vom SV Halle 2025 Europameister am Barren geworden. (Foto: Imago/Pressefoto Baumann)

6.28 Uhr – Spielabsage für HFC: So ändert sich der Plan

Schnee in Massen macht es dem Halleschen FC aktuell schwer, einen geregelten Trainingsalltag auf die Beine zu stellen. Und weil auch das erste Pflichtspiel des neuen Jahres in der Fußball-Regionalliga bei Hertha Zehlendorf nicht stattfinden wird, hat der Klub jetzt reagiert und seinen Plan angepasst.

Der Schnee beeinträchtigt die Vorbereitung des HFC stark. (Foto: Imago/Köhn)

6.13 Uhr – Sondervermögen: 40 Ideen der Stadt

Eine Kuppel für die Oper? Ein Tunnel nach Neustadt? Lange war spekuliert worden, wofür die Stadtverwaltung den angekündigten Geldsegen in Höhe von 116 Millionen Euro aus dem Sondervermögen der Bundesregierung einsetzen soll. Nun hat die Verwaltung eine Liste mit 40 Ideen veröffentlicht, die umgesetzt werden sollen.

Geldsegen für Halle: OB Vogt präsentiert Liste mit 40 Ideen

Das Stadthaus am Marktplatz soll saniert werden. 33 Millionen Euro dafür sollen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur genommen werden. (Foto: Undine Freyberg)

5.52 Uhr – Prozess: Frau schildert Vergewaltigungen

Eine 55-Jährige aus Halle schildert vor dem Landgericht, was ihr 48-jähriger Ex ihr angetan hat. „Wir waren getrennt, ich dachte er will seine Sachen holen. Dann hat er mich vergewaltigt.“

Prozess am Landgericht: „Er hat mir wehgetan“ - Hallenserin wählt nach Vergewaltigung den Polizei-Notruf

Der Angeklagte ist seit Mai in Untersuchungshaft (Symbolfoto). (Foto: Undine Freyberg)

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

