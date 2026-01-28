News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 28. Januar 2026: OB Vogt hat 40 Ideen für Sondervermögen +++ Frau schildert Vergewaltigungen vor Gericht +++ HFC reagiert auf Absage in Zehlendorf
Die Stadt Halle und Oberbürgermeister Alexander Vogt haben eine Liste mit 40 Ideen veröffentlicht, was sie mit dem Sondervermögen vom Bund anfangen wollen, eine Frau hat jetzt vor dem Landgericht die von ihrem Ex-Freund abgestrittenen Vergewaltigungen geschildert, der HFC muss nach der Spielabsage bei Hertha Zehlendorf umplanen:
9.07 Uhr – Live im Ticker: Heute tagt der Stadtrat
Heute tagt der Stadtrat in Halle: Bei der Sitzung, die um 14 Uhr im Festsaal des Stadthauses beginnt, stehen eine Vielzahl aktueller Themen aus der Stadtpolitik und Anträge der Fraktionen auf der Tagesordnung. Unsere Kollegen Jonas Nayda und Isabell Sparfeld halten Sie während der Sitzung hier ab 14 Uhr im Liveticker über die aktuellsten Entwicklungen auf dem Laufenden.
Lesen Sie heute von Luisa König: Zwangspause im Ratshof
8.36 Uhr – Was Talent Langhammer beim HFC stoppt
Felix Langhammer soll beim HFC die Antwort sein, wie es möglich ist, Niklas Landgraf ins Mittelfeld zu versetzen. Warum er in der Vorbereitung aber Trainingsverbot hat.
Darum wird Felix Langhammer beim HFC aktuell ausgebremst
Zum 60. Geburtstag des Halleschen FC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze – und auf das, was den Klub bis heute zusammenhält.
8.12 Uhr – Ein Jäger mit vielen Wurzeln rund um Halle
In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 28. Januar geht es um die Exemplare einer früher vor den Toren Halles sehr verbreiteten Art.
365 Tage, 365 Tiere: Ein Jäger, der sich auch in Halle seine Beute im Wasser sucht
7.48 Uhr – Wer verkauft gerade sein Gold?
Aufgrund des stark gestiegenen Preises verkaufen viele Sachsen-Anhalter geerbten Schmuck, berichten Sparkassen und Händler. Die Saalesparkasse kann dagegen „keinen klaren Trend zu verstärkten Goldverkäufen feststellen“. Was Privatpersonen beachten sollten.
7.21 Uhr – Wasserstoffkernnetz führt durch Region
Im Saalekreis soll bald eine Verbindung zum Transport von Wasserstoff gebaut werden. Sie soll neben einer bereits bestehenden Erdgasversorgung entstehen. Auch Bürger werden beteiligt.
Neue Wasserstoffleitung führt durch den Saalekreis
6.53 Uhr – Jens Milbradt: Vom Turner zum Trainer
Jens Milbradt ist Coach der deutschen Männerriege. In der DDR war er selbst Athlet. Wie er die Wendejahre erlebt hat und den Turnstandort Halle einschätzt.
So hat es der Hallenser Jens Milbradt zum Bundestrainer der Turner geschafft
6.28 Uhr – Spielabsage für HFC: So ändert sich der Plan
Schnee in Massen macht es dem Halleschen FC aktuell schwer, einen geregelten Trainingsalltag auf die Beine zu stellen. Und weil auch das erste Pflichtspiel des neuen Jahres in der Fußball-Regionalliga bei Hertha Zehlendorf nicht stattfinden wird, hat der Klub jetzt reagiert und seinen Plan angepasst.
6.13 Uhr – Sondervermögen: 40 Ideen der Stadt
Eine Kuppel für die Oper? Ein Tunnel nach Neustadt? Lange war spekuliert worden, wofür die Stadtverwaltung den angekündigten Geldsegen in Höhe von 116 Millionen Euro aus dem Sondervermögen der Bundesregierung einsetzen soll. Nun hat die Verwaltung eine Liste mit 40 Ideen veröffentlicht, die umgesetzt werden sollen.
Geldsegen für Halle: OB Vogt präsentiert Liste mit 40 Ideen
5.52 Uhr – Prozess: Frau schildert Vergewaltigungen
Eine 55-Jährige aus Halle schildert vor dem Landgericht, was ihr 48-jähriger Ex ihr angetan hat. „Wir waren getrennt, ich dachte er will seine Sachen holen. Dann hat er mich vergewaltigt.“
Prozess am Landgericht: „Er hat mir wehgetan“ - Hallenserin wählt nach Vergewaltigung den Polizei-Notruf
