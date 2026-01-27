Die Stadtverwaltung hat ihre Liste vorgelegt, wie sie das Sondervermögen der Bundesregierung investieren möchte. Im Stadtrat regt sich Kritik. Ein „Leuchtturm“ fehlt angeblich.

Das Stadthaus am Marktplatz soll saniert werden. 33 Millionen Euro dafür sollen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur genommen werden.

Halle (Saale)/MZ. - Eine Kuppel für die Oper? Ein Tunnel nach Neustadt? Lange war spekuliert worden, wofür die Stadtverwaltung den angekündigten Geldsegen in Höhe von 116 Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen der Bundesregierung einsetzen soll. Nun hat Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) eine Liste mit 40 Ideen veröffentlicht, die umgesetzt werden sollen. Die Oper und ein Tunnel sind jedoch nicht dabei.