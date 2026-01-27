Eil
Sondervermögen für Infrastruktur Geldsegen für Halle: OB Vogt präsentiert Liste mit 40 Ideen
Die Stadtverwaltung hat ihre Liste vorgelegt, wie sie das Sondervermögen der Bundesregierung investieren möchte. Im Stadtrat regt sich Kritik. Ein „Leuchtturm“ fehlt angeblich.
Aktualisiert: 27.01.2026, 21:16
Halle (Saale)/MZ. - Eine Kuppel für die Oper? Ein Tunnel nach Neustadt? Lange war spekuliert worden, wofür die Stadtverwaltung den angekündigten Geldsegen in Höhe von 116 Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen der Bundesregierung einsetzen soll. Nun hat Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) eine Liste mit 40 Ideen veröffentlicht, die umgesetzt werden sollen. Die Oper und ein Tunnel sind jedoch nicht dabei.