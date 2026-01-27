Gefahrstoff-Unfall in Wittenberg Explosion in Apollensdorf: Betrieb nach chemischer Reaktion evakuiert
Nach einer unkontrollierten chemischen Reaktion kam es in der Nacht auf Dienstag in Apollensdorf zu einer Explosion. Was passiert ist.
27.01.2026, 12:48
Wittenberg/MZ. - Ein Gefahrstoffunfall hat in der Nacht auf Dienstag in einer Firma in Apollensdorf vorübergehend den Betrieb lahmgelegt. Zwei chemische Stoffe waren ungewollt zusammengemischt worden. Das löste eine Explosion aus: „Es kam zu einer heftigen spontanen Reaktion mit starker Rauchentwicklung“, sagt Kreisbrandmeister Peter von Geyso. Die Einsatzkräfte sammelten sich vor dem Südtor der Firma SKW. SKW selbst war nicht betroffen.