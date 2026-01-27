weather regenschauer
Wittenberg, Deutschland
Gefahrstoff-Unfall in Wittenberg Explosion in Apollensdorf: Betrieb nach chemischer Reaktion evakuiert

Nach einer unkontrollierten chemischen Reaktion kam es in der Nacht auf Dienstag in Apollensdorf zu einer Explosion. Was passiert ist.

Von Lea Fischer 27.01.2026, 12:48
Feuerwehren aus dem Landkreis Wittenberg sind in der Nacht auf Dienstag zu einem Gefahrstoffunfall in Apollensdorf ausgerückt.
Feuerwehren aus dem Landkreis Wittenberg sind in der Nacht auf Dienstag zu einem Gefahrstoffunfall in Apollensdorf ausgerückt. Die Einsatzkräfte sammelten sich vor dem Südtor der Firma SKW. SKW selbst war nicht betroffen. (Foto: Marvin Möbius)

Wittenberg/MZ. - Ein Gefahrstoffunfall hat in der Nacht auf Dienstag in einer Firma in Apollensdorf vorübergehend den Betrieb lahmgelegt. Zwei chemische Stoffe waren ungewollt zusammengemischt worden. Das löste eine Explosion aus: „Es kam zu einer heftigen spontanen Reaktion mit starker Rauchentwicklung“, sagt Kreisbrandmeister Peter von Geyso. Die Einsatzkräfte sammelten sich vor dem Südtor der Firma SKW. SKW selbst war nicht betroffen.