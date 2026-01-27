Nach einem Feueralarm am Dienstagmittag wird der Ratshof am Marktplatz in Halle erst evakuiert, danach herrscht technisches Chaos, die Koordinatorin des Kinder- und Jugendtelefons spricht über Eltern, Kinder und ihre Zeugnis-Sorgen, heute vor einem Jahr verletzte sich Luka Vujanic vom HFC in einem Probetraining bei Schalke 04 schwer: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 27. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 26. Januar.

17.42 Uhr – So wird der Superstore von Intersport

Der Sportriese Intersport hat sich auf seiner überregionalen Jahrespressekonferenz auch zum neuen Standort Halle geäußert. Wann der Superstore im halleschen Kaufhof öffnet.

Intersport im Kaufhof: Halle bekommt ersten Superstore - Was das Besondere daran ist

Noch ist es nur eine Visualisierung, doch schon bald öffnet das Unternehmen Intersport in Halle einen der ersten Standorte mit dem neuen Konzept des Superstores. (Foto: Visualisierung Intersport)

Lesen Sie heute von Silvia Zöller: Wintereinbruch mitten im Winter

17.11 Uhr – Warnstreik an der Uniklinik in Halle

Verdi hat zu einem Warnstreik am Universitätsklinikum Halle aufgerufen. Hintergrund sind Forderungen nach höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen.

Warnstreik am Universitätsklinikum Halle: Beschäftigte fordern mehr Geld

Vor der Uniklinik Halle haben Beschäftigte am Dienstag für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. (Foto: Livia Müller)

15.51 Uhr – Nach Alarm: Stadtverwaltung lahmgelegt

Der Alarm am Mittag im Ratshof hat nun doch größere Folgen: Die gesamte Stadtverwaltung ist danach telefonisch und elektronisch zunächst blockiert.

Stunden nach Evakuierung neue Probleme im Ratshof und Chaos in der Verwaltung

15.03 Uhr – Rassistischer Angriff: Überraschung im Prozess

Der Prozess um den rassistischen Angriff auf einen schwarzen Polizisten in Halle nimmt eine überraschende Wende - was den Hauptangeklagten jetzt erwarten könnte.

Überraschung im Prozess um rassistischen Überfall – was dem Hauptangeklagten drohen könnte

14.16 Uhr – Ratshof: Nach Entwarnung muss Feuerwehr doch noch helfen

Entwarnung: Nach dem Feueralarm können die Mitarbeiter zurück in den Ratshof. Aber gut, dass die Feuerwehr noch vor Ort war: Einige blieben nämlich gleich mal im Fahrstuhl stecken.

14.01 Uhr – Spuren der Vergangenheit in Halles Erdreich

Halles Erdreich steckt voller Überraschungen. Dort gibt es auch Belege für die Salzgewinnung im Paulusviertel, eine alte Wasserleitung und eine große Klosterkirche. Was der Untergrund der Stadt sonst noch alles zu verbergen hat.

Unter der Erde in Halle: Archäologie findet Stadt

Bei den Grabungen 2020 legten Archäologen Teile des Grundrisse der Klosterkirche Neuwerk frei. (Foto: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt)

12.52 Uhr – Feueralarm am Marktplatz: Ratshof evakuiert

Im halleschen Ratshof am Marktplatz herrscht aktuell Ausnahmezustand. Um kurz nach zwölf Uhr Mittags hat die Brandmeldeanlage des Gebäudes Alarm geschlagen - alle Mitarbeiter und Antragsteller mussten das Haus verlassen.

Mitarbeiter evakuieren Ratshof - Feuerwehr rückt an

Im Ratshof Halle hat am Dienstag die Brandmeldeanlage ausgelöst. (Foto: Undine Freyberg)

12.41 Uhr – Holocaust-Gedenktag in Halle

Der „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ wurde in Halle an mehreren Orten begangen. Eine extra angereiste Israelin zeigte sich tief berührt.

Gegen Antisemitismus: Holocaust-Gedenktag: Blumen, Stolpersteine und eine Mahnung von Halles OB Vogt

An den Stolpersteinen vor dem Haus in der Leipziger Straße 4 in Halle wurden am Dienstagmorgen Blumen niedergelegt. (Foto: Denny Kleindienst)

12.02 Uhr – Party im Planetarium in Halle

Halles Planetarium ist nur einer von vielen Orten, an denen es spannende Veranstaltungen zum Themenjahr der Stadt gibt. Worauf sich Besucher freuen können.

Party im Planetarium: Was es in der mobilen Mini-Variante in Halle zu sehen gibt

Spektakuläre Bilder: Einen erstmals auf diese Art produzierten 360-Grad-Film können Besucher des Planetariums Halle künftig erleben. (Foto: Steffen Schellhorn)

11.16 Uhr – Schwarzfahrer schlägt Zugbegleiter bewusstlos

Am Sonntag ist ein Zugbegleiter am Bahnhof in Halle-Neustadt von einem Schwarzfahrer bewusstlos geschlagen worden. Beide trugen Verletzungen von ihrem Streit davon.

Mit der Faust ins Gesicht! Schwarzfahrer schlägt Zugbegleiter in Halle bewusstlos

10.22 Uhr – Hunde gegen giftige Köder trainieren

Immer wieder legen Unbekannte in Halle vergiftete Hundeköder aus. Wie können die Tiere lernen, die nicht anzurühren? Christiane Saalfeld gibt Tipps zum Umgang mit Gefahren. Warum Mensch und Tier mehrere Wochen üben müssen und was wirklich hilft.

Gefährliche Leckerli: Hundetrainerin zeigt Vierbeinern in Halle, wie sie vergifteten Ködern aus dem Weg gehen können

Christiane Saalfeld hat ihrem Doodle Lotte beigebracht, einem Leckerli zu widerstehen - und somit auch einem Hundeköder. (Foto: Silvia Zöller)

8.47 Uhr – Ganz nah am Stadtrand in Halle

In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 27. Januar geht um einen vertrauten Nachbarn vom Stadtrand.

365 Tage, 365 Tiere: Dieser Mitbewohner in Halle gerät ungewollt ins menschliche Visier

Nah an den Menschen, auch wenn es für ihn gefährlich ist, ist dieser Mitbewohner. (Foto: Steffen Schellhorn)

6.55 Uhr – Livestream: HFC startet in Zehlendorf

Nach einer enttäuschenden Hinrunde muss der Hallesche FC in der Regionalliga Nordost eine Aufholjagd startet. Diese soll bei Hertha Zehlendorf beginnen - die Partie im Livestream.

Wie startet der HFC ins Jahr? Spiel bei Hertha Zehlendorf im Livestream

Der Hallesche FC spielt am 31. Januar 2026 bei Hertha Zehlendorf, wir zeigen das Spiel der Regionalliga Nordost im Livestream. (Grafik: Annika Schwerin)

6.27 Uhr – HFC: So geht es Luka Vujanic

Vor einem Jahr, am 27. Januar 2025, veränderte sich das Leben von Luka Vujanic radikal. Eine Verletzung stürzte den Fußballer des Halleschen FC in eine Lebenskrise. Wie es dem 22-Jährigen heute geht.

Schmerzen, Freundin weg, Geldsorgen: So sehr veränderte ein Zweikampf HFC-Spieler Luka Vujanics Leben

Luka Vujanic (r.) verletzte sich vor einem Jahr in einem Probetraining bei der Reserve des FC Schalke schwer. (Foto: Imago/Köhn)

Zum 60. Geburtstag des Halleschen FC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze – und auf das, was den Klub bis heute zusammenhält.

6.14 Uhr – Wie ernst sollten Eltern und Schüler in Halle Zeugnisse nehmen?

Seit 30 Jahren ist Michaela Fritsch Koordinatorin des Kinder- und Jugendtelefons. Im Gespräch mit der MZ erklärt sie, wie der Beratungsbedarf bei Eltern und Kindern weiter zunimmt.

Für Schüler und Eltern: Wenn Halbjahreszeugnisse in Halle zur Herausforderung werden

Der Tag der Wahrheit: die Zeugnisausgabe. (Foto: IMAGO/photothek.de)

5.59 Uhr – Limitiert: Besonderes Souvenir vom Stadtbad

Zum 110-jährigen Bestehen des Jugendstilbads hat sich der Förderverein wieder eine außergewöhnliche Aktion einfallen lassen. Diesen Termin sollten sich Stadtbadfreunde unbedingt im Kalender eintragen.

Limitierte Stückzahl: Dieses besondere Souvenir können Fans zum 110. Geburtstag des Stadtbads in Halle mit nach Hause nehmen

Sie legen letzte Hand an das neue Stadtbad-Souvenir: Esmero-Chef Alexander Schieberle (l.) und Grafiker und Künstler Frank Weiß beim Vergolden eines der Exemplare. (Foto: Katja Pausch)

Halles Tag im Überblick

