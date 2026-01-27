Ist es gut gegangen mit der neuerlichen weißen Pracht in Halle? Was Hallenser mit Frankreich verbindet und warum Wohnungspreise in Halle gecheckt worden sind.

wer von dem bevorstehenden Schneefall am Montagmorgen in Halle gewusst hatte, der war in Sorge: Komme ich sicher zur Arbeit, fahren die Straßenbahnen, wird es glatt? Doch alles war halb so schlimm, Halle ist mit einem superwinzigen blauen Auge davon gekommen, wie meine Kollegen zusammengetragen haben: Lediglich im Schülerverkehr gab es bei der OBS im Saalekreis einige Ausfälle, bei der Havag kam es nur zu geringen Störungen. Auch der Straßenverkehr war nur am Sonntagabend durch zwei Blechschäden beeinträchtigt. Also: Alles nicht so wild.

Seit 50 Jahren besteht eine Städtepartnerschaft zwischen dem französischen Grenoble und Halle. Nachdem es schon seit Jahren die Grenobler Straße in der Südstadt gibt, hat die französische Alpenstadt nun auch einen Platz „Halle-sur-Saale“.

Was weiter mit den langjährigen „Geschwistern“ geplant ist, hat mir Florence Bruneau-Ludwig berichtet, die gemeinsam mit Oberbürgermeister Alexander Vogt und weiteren Vertretern aus Halle in Grenoble zur Einweihung des neuen Platzes vor Ort war.

Wer auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, darf nur in einer Wohnung mit bestimmten Mietpreisen wohnen, nicht in Luxus-Appartements. Ob es genug Wohnraum zu einem angemessenen Preis in Halle gibt, hat jetzt ein Unternehmen überprüft anhand von über 6.000 Wohnungsangeboten auf verschiedenen Internetplattformen.

Und tatsächlich gibt es davon genug, wenn bei der Berechnung eines angemessenen Preises auch die aktuellen Inflationswerte berücksichtigt werden. Wie hoch die Preise sind und welche Wohnungsgrößen für Singles und Personen laut Bürgergeldrichtlinien okay sind, hat mein Kollege Jonas Nayda aufgeschrieben.

Dieses und viel mehr können sie online und auch in der Printausgabe der Mitteldeutschen Zeitung lesen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Woche!

Ihre Silvia Zöller