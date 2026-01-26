die Probleme für Mieter in Halle-Neustadt nehmen scheinbar kein Ende. Nachdem es für Anwohner im Südpark offenbar Hoffnung gibt, melden sich nun Menschen aus der Zscherbener Straße zu Wort. Die Mieter eines GWG-Blocks beklagen Sanierungslärm, Schmutz und wachsende Sorgen nach Kellerbränden. Die Bewohner fühlen sich allein gelassen. Mein Kollege Marvin Matzulla hat sich vor Ort ein Bild von der Situation gemacht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Haben Sie schon den Urlaub für dieses Jahr gebucht? Also ich noch nicht. Und einigen anderen scheint es genauso zu gehen, wieder andere planen bereits für 2027. Das zeigte mir der Besuch auf der MZ-Reisen Messe am Sonnabend in unserem Verlagsgebäude. Die Reiseveranstalter erzählten mir, welche Urlaubsorte besonders beliebt sind und ich sprach mit verschiedenen Besuchern über ihre Pläne. Brauchen Sie noch Inspiration? Dann werfen Sie gern einen Blick in den Artikel online oder in der heutigen Ausgabe der Zeitung.

Die Personalpolitik des halleschen Oberbürgermeisters Alexander Vogt wirft seit einiger Zeit immer wieder Fragen auf. Ende des vergangenen Jahres warf sein Referent Achmed Großer hin und vor knapp zwei Wochen entließ der OB seine Büroleiterin. Jetzt hat mein Kollege Jonas Nayda herausgefunden, dass Vogts Chauffeur offenbar unter dubiosen Umständen angestellt war und nach drei Tagen im Dienst schon wieder verschwand. Was dahinter steckt, erfahren Sie hier.

Damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Woche,

Ihre Isabell Sparfeld