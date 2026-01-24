weather schneeregen
  MZ-Reisen Messe 2026: Zeit für Urlaub: Welche Reiseziele 2026 im Trend liegen

Bei der 27. MZ-Reisen Messe haben sich zahlreiche Besucher über die neusten Angebote und beliebte Ziele für den nächsten Urlaub informiert. Wie sich die Sparsamkeit auf das Reiseverhalten auswirkt.

Von Isabell Sparfeld Aktualisiert: 24.01.2026, 17:06
Zahlreiche Besucher haben sich bei der MZ-Reisen Messe 2026 über Urlaubsziele und Exklusiv-Angebote informiert. (Foto: Isabell Sparfeld)

Halle (Saale)/ MZ. - Über mehr als 150 Reiseziele konnten sich Besucher der 27. MZ-Reisen Messe im Verlagshaus der Mitteldeutschen Zeitung informieren. Vorträge, ein vielfältiges Showprogramm und Druckhaus-Führungen waren inklusive. Zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit, um sich neue Inspiration zu holen und die Urlaubsplanung voranzutreiben.