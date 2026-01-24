weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Abschuss ist möglich: „Apokalyptische Zustände“ durch Kormorane: Kreisanglerverein Sangerhausen fürchtet um sensible Fischbestände

Abschuss ist möglich „Apokalyptische Zustände“ durch Kormorane: Kreisanglerverein Sangerhausen fürchtet um sensible Fischbestände

Der Kreisanglerverein Sangerhausen beklagt aktuelle Bedrohung geschützter Fischarten durch den Kormoran - vor allem an der Helme und der Kleinen Helme in Mansfeld-Südharz. Nun fordert man eine bessere Populationskontrolle und den Schutz sensibler Gewässer.

Von Helga Koch 24.01.2026, 18:15
Mageninhalt eines erlegten Kormorans.
Mageninhalt eines erlegten Kormorans. Foto: Arndt Kemesies

Oberröblingen/MZ. - Der Kreisanglerverein Sangerhausen schlägt Alarm: Angesichts des Wintereinbruchs und der Eisbildung auf dem Stausee Kelbra und anderen stehenden Gewässern befürchten die Angler durch Kormorane massive Schäden am Fischbestand der Helme und Kleinen Helme.