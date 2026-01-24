Brand in Hoym Einsatz für Feuerwehren im Seeland: Kameraden löschen brennenden Anhänger in Hoym
Kameraden aus dem Seeland sind am Samstagabend wegen eines Lkw-Brandes in Hoym alarmiert worden. Von dem Feuer betroffen war letztlich jedoch nur ein Anhänger.
Hoym/MZ/AI - Ein Einsatz mit dem Stichwort „Lkw-Brand“ hat am Samstagabend nach 18 Uhr die Feuerwehren der Stadt Seeland in Hoym auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Kameraden an der Selkeaue habe sich aber herausgestellt, dass nicht ein Lkw, sondern lediglich ein größerer Anhänger gebrannt habe, erklärt Stadtwehrleiter Niko Przybille. Der habe jedoch in Vollbrand gestanden.