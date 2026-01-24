Am Sonntag, 25. Januar 2026, will das linke Bündnis „IfS dichtmachen“ wieder in Schnellroda (Steigra) demonstrieren, wo sich am Wochenende rechte Szenegrößen wie Götz Kubitschek und Martin Sellner zum Netzwerken treffen. Warum der Protest im Anschluss dann in Schkopau weitergehen soll.

Linkes Bündnis ruft wieder zu Protest gegen rechtes Netzwerktreffen in Schnellroda

Gegen die Veranstaltungen des rechtsextremen Antaios-Verlags wurde in Schnellroda in der Vergangenheit häufig demonstriert.

Schnellroda/Schkopau/MZ. - Wieder einmal lädt der in Schnellroda (Steigra) ansässige rechtsextreme Antaios-Verlag um Verleger Götz Kubitschek am Wochenende (23. bis 25. Januar 2026) zu seiner „Winterakademie“ aufs Rittergut Schnellroda ein, und wieder einmal formiert sich gegen das rechte Netzwerktreffen Widerstand.