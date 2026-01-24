Im Anschluss Demo in Schkopau Linkes Bündnis ruft wieder zu Protest gegen rechtes Netzwerktreffen in Schnellroda
Am Sonntag, 25. Januar 2026, will das linke Bündnis „IfS dichtmachen“ wieder in Schnellroda (Steigra) demonstrieren, wo sich am Wochenende rechte Szenegrößen wie Götz Kubitschek und Martin Sellner zum Netzwerken treffen. Warum der Protest im Anschluss dann in Schkopau weitergehen soll.
24.01.2026, 18:30
Schnellroda/Schkopau/MZ. - Wieder einmal lädt der in Schnellroda (Steigra) ansässige rechtsextreme Antaios-Verlag um Verleger Götz Kubitschek am Wochenende (23. bis 25. Januar 2026) zu seiner „Winterakademie“ aufs Rittergut Schnellroda ein, und wieder einmal formiert sich gegen das rechte Netzwerktreffen Widerstand.