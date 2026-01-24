weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Beliebte Treffpunkte: Bad Suderode schafft Identität: Historisches Ensemble erhält Namen

Das historische Ensemble an der Schulstraße hat nicht nur einen neuen Namen bekommen, sondern auch eine neue Bedeutung für Bad Suderode. Das frisch benannte Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum soll künftig generationsübergreifender Treffpunkt und identitätsstiftender Ort zugleich sein.

Von Petra Korn 24.01.2026, 18:30
Bekannte Orte, neuer Name: Der Komplex mit Alter Kirche und ehemaligem Schulhaus ist nun das „Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum Bad Suderode".
Bad Suderode/MZ. - Der Freundeskreis „Alte Kirche“ Bad Suderode, der sich seit Jahren um das die kleine Kulturkirche kümmert, hat sich neu aufgestellt; das in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche ehemalige Schulhaus ist saniert; neben dem Jugendclub gibt es hier etwa auch einen großen Vereinsraum für den Ort. Nun hat das gesamte Ensemble einschließlich der Freiflächen auch einen ganz offiziellen Namen: „Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum Bad Suderode“.