Das historische Ensemble an der Schulstraße hat nicht nur einen neuen Namen bekommen, sondern auch eine neue Bedeutung für Bad Suderode. Das frisch benannte Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum soll künftig generationsübergreifender Treffpunkt und identitätsstiftender Ort zugleich sein.

Bekannte Orte, neuer Name: Der Komplex mit Alter Kirche und ehemaligem Schulhaus ist nun das „Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum Bad Suderode".

Bad Suderode/MZ. - Der Freundeskreis „Alte Kirche“ Bad Suderode, der sich seit Jahren um das die kleine Kulturkirche kümmert, hat sich neu aufgestellt; das in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche ehemalige Schulhaus ist saniert; neben dem Jugendclub gibt es hier etwa auch einen großen Vereinsraum für den Ort. Nun hat das gesamte Ensemble einschließlich der Freiflächen auch einen ganz offiziellen Namen: „Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum Bad Suderode“.