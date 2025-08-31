weather heiter
  4. Eröffnung in Bad Suderode: Jugendclub im Harz ist zurück im neuen alten Domizil: Was Alte Schule alles bietet

Eröffnung in Bad Suderode Jugendclub im Harz ist zurück im neuen alten Domizil: Was Alte Schule alles bietet

Die umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Alten Schule in Bad Suderode sind abgeschlossen. Was in dem Quedlinburger Ortsteil entstanden ist und wer neben einem Jugendclub noch alles einzieht.

Von Petra Korn 31.08.2025, 18:51
Marian Matuszczyk, Katja Sperfeld und Dennis Kusch vom Kinder- und Jugendbüro haben Kinder und Jugendliche sowie Gäste aus Bad Suderode und Gernrode im neugestalteten Jugendclub begrüßt, zu dessen Eröffnung Oberbürgermeister Frank Ruch ein Spiel mitgebracht hatte.
Bad Suderode/MZ. - Wo vor gut eineinhalb Jahren noch die alten Klassenraumbezeichnungen an den Türen standen, das ganze Haus eine Baustelle war, ist nun ein neuer Treffpunkt in Bad Suderode entstanden.