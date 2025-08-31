Eröffnung in Bad Suderode Jugendclub im Harz ist zurück im neuen alten Domizil: Was Alte Schule alles bietet

Die umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Alten Schule in Bad Suderode sind abgeschlossen. Was in dem Quedlinburger Ortsteil entstanden ist und wer neben einem Jugendclub noch alles einzieht.