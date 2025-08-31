Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mücheln haben entschieden: Der bisherige Bürgermeister geht in seine dritte Amtszeit. Er setzte sich am Sonntag, 31. August, gegen seine beiden Herausforderer durch.

Mücheln/MZ. - Andreas Marggraf (parteilos) geht in seine dritte Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Mücheln. Insgesamt 2.442 Wählerinnen und Wähler haben ihr Kreuz bei dem 48-Jährigen gesetzt. Nach dem vorläufigen Ergebnis vom Sonntagabend kam er damit auf 54,74 Prozent, womit er die Wahl vor seinen beiden Herausforderern gewann. Romy Richter (CDU) erreichte 28,47 Prozent, Frank Sauer (AfD) 16,79 Prozent.Insgesamt 7.105 Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Mücheln waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 63 Prozent.