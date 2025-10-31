Der neue Spielplatz der Kita „Regenbogenland“ in Thale ist eröffnet – und die Kinder freuen sich riesig über die modernen Spielgeräte. Dank der Unterstützung von Stadt, Stiftung und Förderverein wurde ein barrierefreier Bereich mit Wasserbogen geschaffen. Die Investition beträgt mehr als 500.000 Euro.

Thale/MZ/son. - „Endlich können wir auf unseren Spielplatz, die Kinder zappeln ohne Ende“, sagt Birgit Ringler, Leiterin der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in Thale: Sobald das Baustellenband durchschnitten ist, strömen die Mädchen und Jungen zu den neuen Geräten. Ringler dankt allen Beteiligten, vor allem den Arbeitern von RST, die „auf unsere Schlafzeiten Rücksicht genommen haben“.