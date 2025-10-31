In Rekordzeit ist das 21. Hallesche Lichterfest organisiert worden. Und es wird die Stadt an diesem Wochenende zum Leuchten bringen.

Lichterfee Linda I. mit Krone und gelbem Kostüm eröffnete am Freitag das 21. Hallesche Lichterfest.

Halle (Saale)/MZ. - Lichterfee Linda I. kam am Freitagabend bereits mit Krone auf dem Kopf und im leuchtend gelben Kostüm auf Bühne. Doch ihre Krönung war erst vollzogen, als sie die drei Worte sprach: „Es werde Licht.“ Damit war auch das nunmehr 21. Hallesche Lichterfest eröffnet. Ein Fest, das es beinahe nicht gegeben hätte.