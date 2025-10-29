Erst kam die Absage, nun dürfen sich die Hallenser auf drei Tage voller Lichterzauber freuen. Was die Besucher des Lichterfests erwartet.

Spektakel startet mit Krönung der Lichterfee - Welche Highlights das Lichterfest noch bietet

Lichterfee Linda I. (Mitte) mit den Saale-Teufelchen Saali und Saalu steht im Mittelpunkt des Lichterfests, zu dem ab Freitag in die hallesche Innenstadt eingeladen wird. Möglich wurde das zunächst abgesagte Spektakel dank des Einsatzes vieler Engagierter und Förderer.

Halle (Saale)/MZ. - Noch vor rund vier Wochen schockte diese Nachricht Halles Stadtgesellschaft: Das Lichterfest müsse aus Kostengründen abgesagt werden. Das ist inzwischen längst Geschichte - nun dürfen sich Hallenser und Gäste der Stadt doch auf drei Tage Lichterglanz in der City freuen. Am Freitag beginnt das leuchtende Spektakel, das seit über 20 Jahren Tausende Besucher in die hallesche City zieht und das auch in diesem Jahr wieder jede Menge Highlights bereithält.