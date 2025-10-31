Beim Auktionsrenntag in Halle wurde im Hauptrennen um den Preis der Saalesparkasse gerungen. Wie sich Stute Rosel aus dem halleschen Rennstall geschlagen hat. Sehen Sie hier Bilder vom Renntag.

Beim Rennen um den Preis des Wohnzentrums Lührmann ging mit der Startnummer 3 auch Stute Rosel (M.) aus dem halleschen Rennstall Passendorfer Wiesen an den Start.

Halle (Saale)/MZ. - Was für ein Tag! Die Stimmung auf den Passendorfer Wiesen konnte nicht besser sein, das Wetter ebenso. Tausende nutzten den Feiertag - der 31. Oktober ist Reformationstag in Sachsen-Anhalt - und statteten Halles Rennbahn einen Besuch ab. Sieben Rennen waren beim Auktionsrenntag um den Preis der Saalesparkasse am Freitag angesetzt. Und spannend waren sie durchweg alle.