Letzter Renntag auf den Passendorfer Wiesen 2025: Am 31. Oktober werden wieder Tausende Besucher auf der Rennbahn in Halle erwartet. Die MZ hat im Rennstall von Trainer Jan Korpas hinter die Kulissen des harten Geschäfts geschaut.

Einblick in ein hartes Geschäft: So geht es den Galopp-Pferden in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Jan Korpas sitzt in seinem Büro in der Stallanlage auf der Galopprennbahn in Halle und flucht. „Ich habe nur zwei Stunden geschlafen. Manche behandeln mich, als wäre ich ein Depp“, schnieft der 52 Jahre alte Trainer im Rennstall Passendorfer Wiesen. Es ist ein Besitzer, der Korpas auf die Palme bringt. Und die Wut muss raus.