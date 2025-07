Am 31. August wird in Mücheln ein neuer Bürgermeister gewählt. Es treten drei Kandidaten an. Die MZ stellt sie vor. Heute: Andreas Marggraf.

Bürgermeisterwahl in Mücheln

Andreas Marggraf ist der amtierende Bürgermeister von Mücheln. Bei der Wahl am 31. August tritt er erneut als Kandidat an.

Mücheln/MZ. - Nach zwei Amtszeiten als Bürgermeister in Mücheln habe er nicht lange überlegt, ob er sich noch einmal um die Stelle bewirbt, sagt Andreas Marggraf. „Mir macht die Arbeit viel Spaß. Ich brenne für meine Stadt. Was begonnen wurde, sollte fortgesetzt werden. Die Aufgabe reizt mich.“

Der Müchelner hat sich für seine Kandidatur nicht nur ein Motto gegeben. „Zusammen bleiben“, „Dran bleiben“, „Echt bleiben“ liest man auf seinem Flyer oder auf seiner Internetseite. Der Schwerpunkt liege auf „bleiben“, betont er.

Wenn der 48-Jährige als Stadtoberhaupt wiedergewählt wird, hat er sich unter anderem mehr Mitbestimmung der Bürger auf die Fahne geschrieben. Er möchte ein Bürger-, ein Vereins- und ein Jugendbudget auf den Weg bringen.

Bürger-, Vereins- und Jugendbudget sollen in Mücheln eingeführt werden

„Um wieviel Geld es geht, kann ich noch nicht sagen. Aber es soll direkt, schnell und unbürokratisch zur Verfügung stehen. Vielleicht für eine Bank, vielleicht für ein neues Tor für den Sportverein. Das Jugendbudget ist so zu verstehen, dass ja ein Kinder- und Jugendbeirat gewählt werden soll. Ihm möchte ich ein bisschen Geld an die Hand geben, vielleicht für eine Veranstaltung.“

Im Bereich Betreuung und Bildung geht es dem Bürgermeister einerseits um weitere notwendige Investitionen. Als Beispiel nennt Andreas Marggraf die Modernisierung der Sanitärbereiche in den Grundschulen Mücheln und Langeneichstädt sowie im Freien Gymnasium.

Andererseits will er sich für mehr Sicherheit vor den Kitas und Schulen einsetzen durch die Installation von Geschwindigkeitsanzeigetafeln und die Beantragung der Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer samt dem Aufstellen von Hinweisschildern „Achtung Kinder“.

Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren verdienten mehr als Worte zur Wertschätzung, meint der 48-Jährige weiter. Zur Motivation aktiver Mitglieder und um neue Mitglieder zu finden, schlägt der Müchelner neue Aufwandsentschädigungen für dieses Ehrenamt vor.

Vor Kitas und Schulen in Mücheln soll Tempo 30 gelten

Gleichzeitig sei es notwendig, zwei hauptamtliche Stellen als Sachgebietsleiter und Gerätewart zu schaffen. Kritik an zu langen Wartezeiten für neue Ausrüstung und Bekleidung nehme er sich an. „Wir versuchen da schneller zu reagieren, und vielleicht müssen wir da auch anders kommunizieren“, so sein Versprechen.

Kommunikation ist auch sein Stichwort, wenn es um die Stärkung der Gemeinschaft mit den Ortsteilen geht. Eine schrittweise Erhöhung der Mittel hat sich Andreas Marggraf da vorgenommen und eine offene Kommunikation darüber, was damit alles finanziert werden soll.

Als die nächsten wichtigsten Infrastrukturprojekte sieht der Bürgermeister die Fertigstellung der Ernst-Thälmann-Straße und nicht nachlassende Bemühungen um Fördermittel für die Erneuerung der Brücke in der Bachstraße im Ortsteil Langeneichstädt.

„Leider geht beim Stichwort Fördermittel immer unter, dass sie vorfinanziert werden müssen und die Stadt immer erstmal die Gesamtsumme aufbringen muss“, sagt er. Beim Handel wiederum sieht er die Realisierung eines Fachmarktzentrums in der Merseburger Straße auf einem guten Weg.

Strandbesuch am Geiseltalsee in Mücheln soll kostenlos bleiben

Freizeitangebote für Jung und Alt möchte das Stadtoberhaupt nicht nur halten, sondern etwa einen zentralen Bolzplatz in Mücheln auch neu schaffen. Der Eintritt ins Strandbad Stöbnitz soll weiterhin kostenlos bleiben, das Bad mit neuen Investitionen in den Wassersport noch attraktiver werden, auch das sind seine Vorstellungen. Eine Parkgebühr kann er sich künftig vorstellen.

Zu dem, was fortgesetzt werden muss, zählt Andreas Marggraf einen Neubau für die Freiwillige Feuerwehr Mücheln. „Leider sind wir da nicht weiter“, bedauert er.

Andreas Marggraf (parteilos) ist bei der anstehenden Bürgermeisterwahl in Mücheln am 31. August einer von drei Kandidaten. Außer ihm treten die Stadträtin Romy Richter (CDU) und der Stadtrat Frank Sauer (AfD) an.

Andreas Marggraf ist 48 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Söhne. Seit dem Abitur vor 30 Jahren arbeitet er in der Kommunalverwaltung,. Er ist Bürgermeister in Mücheln seit 2012 und seit 2018 darüber hinaus Standesbeamter, kann also Ehen schließen.

Andreas Marggraf ist 40 Jahre Mitglied im Fußballverein Sportring Mücheln, über 30 Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Mücheln, 26 Jahre Mitglied im Stadtrat der Stadt Mücheln, Mitglied im Feuerwehrverein Mücheln, Ehrenmitglied in der Schützengilde Mücheln und Ehrenmitglied in der Pfingstgesellschaft Gröst.