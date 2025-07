Günther Saken ist seit 2010 Ortsbürgermeister von Seeburg. Mit einem an Franz Müntefering angelehnten Spruch bekennt er sich zu seinem Ort.

Die tollkühne Liebeserklärung von Günther Saken an seinen Heimatort

Ortsbürgermeister in Seeburg

Seeburg/MZ. - Bereits in der vierten Amtszeit, also seit 2010, hat der heute 65-Jährige studierte Diplom-Wirtschaftsingenieur Günther Saken das Ehrenamt des ortsbürgermeisters in Seeburg inne.