Bürgermeister aus dem Landkreis Harz sind zu einem ungewöhnlichen Treffen in Quedlinburg zusammengekommen - und sogar abgetaucht. Welches Ziel sie damit verfolgen.

Quedlinburg/Landkreis Harz/MZ. - Die Bahnen im Sportbecken sind mit Seilen gekennzeichnet, die Zeitmesstechnik im Klietz-Sportbad in Quedlinburg – seit eineinhalb Wochen eine zertifizierte Wettkampfstätte des Deutschen Schwimmverbandes – ist aufgebaut. „Wir schwimmen 25 Meter, eine Bahn, am Ende mit beiden Händen anschlagen, ruhig etwas kräftiger“, gab Gerald Heitmann, Abteilungsleiter Schwimmen bei der TSG GutsMuths und an diesem Vormittag Kampfrichter, den Startern noch mit auf den Weg. Die waren keine Schwimmsportler des Vereins.