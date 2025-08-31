Fußball Landesklasse 5 MSV Eisleben gewinnt Mansfeld-Südharz--Derby gegen SV Eintracht Lüttchendorf mit 3:1
Eisleben gewinnt das Landesklasse-Derby in Lüttchendorf mit 3:1. Warum der Sieg für den Gästetrainer ein besonderer ist und was die Verantwortlichen zum Spiel sagen.
31.08.2025, 18:07
Lüttchendorf/mz. - 324 Zuschauer hat es am Freitagabend auf den Lüttchendorfer Sportplatz an der B80 verschlagen. Grund dafür war das Landesklassen-Derby zwischen SV Eintracht Lüttchendorf und dem MSV Eisleben.