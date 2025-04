Am 1. April soll das neue Klietz-Sportbad in Quedlinburg zu seiner ersten vollen Saison öffnen. Gelingt der Start im Freibad, und was erwartet Gäste?

Klietz-Sportbad in Quedlinburg öffnet pünktlich zum 1. April: Was Besucher wissen müssen

Quedlinburg/MZ. - Kurz hinter dem Eingang wird auf einem Stück der Promenade, auf dem noch einmal Steine getauscht wurden, Sand in die Rillen gefegt. Auf der Tribüne werden nach Abschluss der Montage des Sonnendachs die Geländer wieder angebracht. Auch an den Einhausungen der Planen, die die beiden Becken abdecken, wird gearbeitet. Am Dienstag, 1. April, soll das Klietz-Sportbad in Quedlinburg für den Badebetrieb öffnen; am Tag davor sind noch einige Firmen auf dem Areal tätig.