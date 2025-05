Der 2024 gegründete Heimatverein in Görzig wünscht sich einen Treffpunkt. Eigentlich sollte die alte Gemeindeverwaltung dazu dienen. Aber daraus scheint aktuell nichts zu werden. Welche Probleme es gibt.

Wo sich der Heimatverein Görzig niederlassen will - und warum das bislang nicht klappt

Ehrenamt in der Stadt Südliches Anhalt

Görzig/MZ. - „Das sollte eigentlich unser Domizil werden“, sagt Daniela Körner bei einem Treffen Anfang April und zeigt auf das ehemalige Gebäude der Gemeindeverwaltung in der Görziger Mittelstraße. Im Erdgeschoss ist noch ein Raum für Gemeindemitarbeiter, ansonsten steht es leer. Dass es in schlechtem Zustand ist, erkennt man schon von außen. Zum Teil sind Scheiben in den Fenstern verrutscht, das Dach sieht auch nicht mehr vertrauenerweckend aus.